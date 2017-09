Negentig miljoen groeigeld voor vliegende Ubers

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Een elektrisch straalvliegtuigje voor iedereen. Dat is de droom van de Duitse vliegtuigbouwer Lilium waarin de investeringsbedrijven van Ev Williams, Niklas Zennström en de Chinese gigant Tencent samen negentig miljoen dollar in investeren.

Over een x-aantal jaar moeten de toestellen van Lilium doen wat de taxi’s van Uber nu doen: een of enkele mensen op afroep oppikken en zo snel mogelijk van A naar B brengen. Het verschil met de taxi’s van nu is dat de Duitse vehikels honderd procent elektrisch zijn en door de lucht gaan.

De vergelijking met Uber is niet erg vergezocht, want om het topmanagement te versterken trok het onlangs mensen van Gett, Tesla en Airbus aan (PDF). De eerste twee doen, of ambiëren op zijn minst, op internationale schaal aan on demand vervoersdiensten.

Lilium ontving eind 2016 een investering van tien miljoen dollar en kan nu gaan doorpakken met nog eens negentig miljoen dollar extra groeigeld.

Atomico van Skype-oprichter Niklas Zennström is ook een van de financiers achter de bezorgdrones van Starship Technologies die steeds wat vaker zijn te zienop de internationale trottoirs.