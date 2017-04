Investeringsfonds VentureBuilders haalt 2,75 miljoen euro op

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Startupstudio annex investeringsfonds VentureBuilders uit Amsterdam heeft 2,75 miljoen euro opgehaald om in de huidige en toekomstige portfoliobedrijven te steken.

Met het nieuwe kapitaal wil het management de omzetgroei van zijn deelnemingen faciliteren. Daarnaast is het plan om het huidige aantal deelnemingen uit te breiden.

Oprichter en directeur Paul Montagne: “Wij investeren met name in de segmenten marketplace, data en e-commerce. Dit omdat wij als management daar de meeste ervaring in hebben, waardoor we deelnemingen daadwerkelijk kunnen helpen met hun groei.” Tot huidige investeringen behoren onder meer HomeDeco.nl, Taxi2Airport.com en Contexta.

VentureBuilders profileert zich op de earlystagemarkt als meebouwende investeerder die start-ups begeleidt naar grotere vervolginvesteringen.

