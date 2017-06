Jongeren vaker (roekeloos) op publiek wifi

Erwin Boogert

Zeventig procent van de internetgebruikers tot 25 jaar gebruikt onbeveiligde publieke wifihotspots. En ook als die hotspots niet beveiligd zijn, maakt dertig procent daar moeiteloos gebruik van.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over het gebruik van publiek wifi, zoals bijvoorbeeld wordt aangeboden in horeca of ander drukke publieke passages.

Senioren blijken het minst gebruik te maken van publiek wifi en als ze twijfels hebben over de veiligheid ervan dan houden ze de telefoon of tablet gewoon dicht. Deels ook omdat er geen daadwerkelijke urgentie is om online te gaan. “Oudere en hoogopgeleide gebruikers gaan vaker dan gemiddeld bewust om met internet op onbeveiligde netwerken”, licht het CBS toe. Slechts een kwart van de groep tot 25 jaar legt zichzelf beperkingen op bij twijfel over de veiligheid van de dataverbinding.

Onbeveiligd wifi is niet per definitie gevaarlijk, maar onversleutelde data zijn makkelijk af te luisteren. Een kwaadwillende of nieuwsgierige technische slimmerik hoeft enkel zijn laptop open te zetten om alle signalen op te vangen. Daaronder ook inloggegevens inclusief de wachtwoorden. Ook beveiligde hotspots zijn niet per se veilig, omdat niet altijd bekend is wie de eigenaar is en wat zijn intenties zijn. Een goed VPN of getetherde hotspot uit iemands telefoon kan uitkomst bieden.

