Jumbo-prooi Emté is praktisch digibeet

Redactie Emerce Nieuws -

Jumbo steekt enorm veel geld in zijn digitalisering en online bezorging, maar overnameprooi Emté moet het wiel nog uitvinden.

Supermarktketen Jumbo heeft deze week een stevig bod neergelegd bij groothandel Sligro om de Emté-supermarkten over te nemen. Het gaat om 131 supermarkten waarvan de omzet al langere tijd terugloopt. Sligro zou het bod donderdag hebben afgewezen.

Terwijl de meeste supermarkten inmiddels begonnen zijn met online bestellingen, thuisbezorging en ophaalpunten, heeft Emté niets op dat gebied. Dat wil zeggen: er waren vorig jaar wel plannen voor een webwinkel, maar moeder Sligro Food Group gaf de voorrang aan de ontwikkeling van een nieuwe merkstrategie en de formule Emté 3.0.

Vorig jaar werd al een tiental winkels omgebouwd tot de nieuwe 3.0 formule. In het tweede kwartaal van 2017 zal nog een uitgebreide evaluatie plaatsvinden van het effect van de aanpassingen. Het oorspronkelijk plan om in 2016 een online omgeving ook bij Emté te creëren, bleek te ambitieus en ‘dat schuiven wij dus door naar 2017’.

Uit het jaarverslag over 2016 (pdf) blijkt dat Sligro ook geen haast heeft met een online bestelfunctionaliteit. Emté zal die de ‘komende jaren moeten ontwikkelen en implementeren’. ‘De introductie van online zal druk zetten op de omzet op de winkelvloer, waarbij er anderzijds nog geen rendabele online propositie in de markt aanwezig is,’ schrijft de directie. ‘Het zal een uitdaging zijn om een goede omnichannel propositie te introduceren die zowel in de fysieke als online omgeving succesvol is.’

De voorzichtigheid komt ongetwijfeld ook vanwege het avontuur (alweer enkele jaren terug) rond het failliete afhaalconcept Superdirect.com, dat de groothandel in totaal 2 miljoen euro heeft gekost.

Daarmee is Emté is één van de weinige supermarktketens zonder webwinkel. Toegegeven: supermarkten kunnen overleven zonder webshop. Supermarkt Dirk van den Broek begint voorlopig niet aan een webshop, vertelde CEO Marcel Huizing deze week nog aan De Telegraaf. Een webwinkel werkt ‘kostenverhogend’. Dat er een bestelsite kwam onder de noemer Dirk Online kwam vanwege het afbranden van het filiaal in Volendam, maar een online strategie is er niet.