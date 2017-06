Kaspersky Lab: nieuwe ransomware variant geen Petya

Redactie Emerce Nieuws -

Analisten van Kaspersky Lab denken dat de nieuwe golf van ransomware-aanvallen geen variant is van Petya zoals her en der is gepubliceerd, maar een nieuwe ransomware die nog niet eerder is gezien.

Onderzoekers van netwerkbeveiliger Fox-IT zien juist dat de code van ‘Petya’ veel overeenkomsten vertoont met die van WannaCry. Hoewel het meerdere zogenoemde strings (code) heeft die vergelijkbaar zijn met Petya, heeft het een heel andere functionaliteit, zegt Kaspersky. Dat bedrijf noemt de ransomware daarom voorlopig ExPetr.

Kaspersky adviseert bedrijven om hun software bij te werken, vooral oudere systemen die draaien onder Windows XP en 7. Daarvoor is een MS17-010 patch beschikbaar.

Kaspersky spreekt over 2000 besmettingen, waarbij bedrijven in Rusland en Oekraïne het meest zijn geïnfecteerd. Ook uit Polen, Italie, Engeland, Duitsland en Frankrijk kwamen meldingen binnen.