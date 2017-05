KPN klanten boos over einde abonnement ‘onbeperkt mobiel internet’

Redactie Emerce Nieuws -

Duizenden KPN klanten zijn boos nu het bedrijf hun abonnement voor onbeperkt mobiel internet per 1 juni verandert in een databundel van 10GB. Deze bundel is dan geldig in de gehele EU.

Het gaat om oudere abonnementen voor onbeperkt mobiel internet, zoals Surf&Mail Totaal en Extra Snel.

Abonnees waren in 2009 en 2010 ingegaan op het aanbod van KPN voor ‘een leven lang korting op internet op je mobiel’ in combinatie met onbeperkt mobiel internet.

Bij Tweakers en andere sites wordt flink geklaagd. KPN zegt dat abonnees het abonnement meteen kunnen opzeggen.

Vandaag maakte T-Mobile bekend dat het ‘onbeperkt’ roamen bij Go Unlimited-abonnement afschaft. Klanten die vanaf maandag het ‘onbeperkt’-abonnement Go Unlimited afsluiten, krijgen in plaats van zestig dagen onbeperkt roamen en 10GB per maand vanaf nu alleen nog 10GB per maand bij het abonnement. Onbeperkt blijft wel gelden binnen Nederland.