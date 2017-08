KPN schrapt datalimiet Internet Buitengebied

Redactie Emerce Nieuws -

KPN hanteert geen datalimiet meer voor het zogeheten Internet Buitengebied-aanbod, waarbij klanten in afgelegen gebieden via 4G kunnen internetten.

Sinds deze week kunnen ze onbeperkt downloaden en streamen voor 39 euro per maand.

Voorheen golden er twee abonnementen: een met datalimiet van 10GB voor 32,50 euro per maand en een met limiet van 50GB voor 50 euro per maand. Daarvoor was gemiddelde snelheid niet hoger dan 20Mbit/s.

Eind dit jaar hoopt KPN een oplossing te hebben waarbij het mobiele netwerk en het vaste netwerk nog beter kunnen worden gecombineerd.