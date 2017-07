Kwart hotels ervaart concurrentie van sites als Airbnb

Redactie Emerce Nieuws -

Bijna een kwart van de hotels in Nederland zegt in 2016 concurrentie te hebben ervaren van onlineplatforms als Airbnb, HomeAway en Wimdu. Dat blijkt uit cijfers van CBS.

Ruim 16 procent van die aanbieders, zoals hotels, bungalowparken en campings, hebben in 2016 concurrentie ondervonden van het aanbod op sites als Airbnb. Dit geldt met name voor hotels (24 procent) en in mindere mate voor groepsaccommodaties (4 procent) en campings (6 procent).

Accommodaties in de vier grootste gemeenten en in Maastricht ervaren naar verhouding meer concurrentie dan accomodaties in andere steden. In Maastricht ging dat in 2016 op voor 36 procent van de logiesaccommodaties; in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voor drie op de tien. In de overige steden was dit slechts 14 procent.

Vooral middelgrote hotels, met twintig tot honderd slaapplaatsen, zeggen in 2016 concurrentie te hebben ondervonden van sites zoals Airbnb, Wimdu en HomeAway (37 procent). Bij kleine hotels met minder dan tien slaapplaatsen is dat minder dan een op de vijf; bij grote hotels met meer dan 200 slaapplaatsen een op de vier.