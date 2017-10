La Place verkent online bezorgingen

Redactie Emerce Nieuws -

Restaurantketen La Place van Jumbo verkent de online wereld. Dat zegt CEO Bart van den Nieuwenhof in de uitgave FSIN Food 500.

Het idee is dat lokale vestigingen kantoren en huishoudens kunnen voorzien.

De stap naar online bestellingen hoeft niet groot te zijn. Inmiddels beschikt moederbedrijf Jumbo over ruim 360 Pick Up Points en circa 200 locaties vanwaar boodschappen thuis worden bezorgd.

Van den Nieuwenhof erkent dat er ‘grootste uitdagingen’ zijn, zoals de automatisering, orderverwerking en de productstroom. ‘De grote vraag is of we het intern georganiseerd krijgen.’

De omzet van restaurantketen La Place steeg in de eerste jaarhelft met 28,5 procent naar 60,4 miljoen euro.

De komende twee jaar richt La Place zich nog vooral op het uitbreiden van het aantal vestigingen. In de tweede helft van 2017 opent La Place nieuwe restaurants in negen Nederlandse vestigingen van warenhuis Hudson’s Bay.