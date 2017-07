Lucas van der Eerde nieuwe country manager Nederland en België van Zoomin TV

Redactie Emerce Nieuws -

Lucas van der Eerde is de nieuwe country manager Nederland en België voor Zoom.in geworden. Hij zal zich richten op twee kernactiviteiten: de continue verbreding van de distributie van video content naar uitgevers en de uitbouw van de commerciële proposities en activiteiten richting merken, adverteerders en mediabureaus.

Van der Eerde werkte bijna 10 jaar lang bij Viacom International Media Networks. In zijn laatste functie was hij commercieel verantwoordelijk voor Nederland en België voor zowel de online als offline activiteiten van met name MTV, Comedy Central & Nickelodeon. Na een zijstapje in het Amsterdamse restaurantwezen (bij BAUT) is hij nu weer terug in de mediawereld.

Zoomin.TV breidt zijn activiteiten gaandeweg uit met live-events, zoals de recent gelanceerde Drone Racing World Series, om de jonge doelgroep nog meer aan zich te binden. Naast short form content ontwikkelt Zoomin.TV bovendien ook steeds meer long formats en ook lineaire kanalen, zoals muziekclip kanaal Wildhitz en Catopia, ‘the 24/7 Cat Channel’.