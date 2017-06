Marriott begint Nederlandse accelerator

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Marriott start een acceleratorprogramma in Nederland als onderdeel van een internationaal innovatieprogramma van de hotelketen.

Eind vorige week organiseerde Marriott in Amsterdam een bijeenkomst waarbij het de opzet en het doel van Marriott Testbed uiteen zette. Dit accelaratorprogramma van tien weken werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, mede op initiatief van mediabureau MEC in Londen.

Innovation should be customer focused. Erik Tengen at a Marriott TestBED event yesterday @rockstart #marriotttestbed pic.twitter.com/1IkUO6Uw0Z — Guy Kedar (@GuyKedar) 15 juni 2017

Marriott Testbed wordt dit jaar gehouden in Nederland, Engeland en Duitsland. In elk van de drie landen werd introductiebijeenkomsten gehouden in de afgelopen dagen. Belangstellenden start-ups kunnen zich tot 7 juli inschrijven om deel te nemen.

De starters die na de selectie doorgaan, krijgen een eigen Marriott toegewezen. Daar gaan ze hun product of dienst testen in de kamer of elders in of om het hotel. Marriotts doel is de ervaring bij en het verblijf in zijn locaties te kunnen verbeteren. De start-up krijgt op zijn beurt toegang tot het internationale netwerk van de hotelketen.

De accelerator steekt enkel tijd en aandacht in Testbed, geen geld of aandelen.

Het Testbedprogramma van 2016 werd gewonnen door Jambo en Dazzle.

Marriott heeft acht locaties in Nederland.

Foto: dun.can (cc)