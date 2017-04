De tien startups van Booking.com

Redactie Emerce Nieuws -

Booking.com heeft bekendgemaakt welke tien startups zijn uitverkoren om deel te nemen aan het acceleratorprogramma Booster. Deze komen in juni drie weken naar Amsterdam en maken kans op kapitaalinjecties tot 500.000 euro.

Tot de uitverkoren behoort één startup met Nederlandse wortels: Good Hotel, een initiatief van Marten Dresen. De eerste vestiging was een pop-up hotel in Amsterdam, waarna het hotel naar Londen is verhuisd, waar het sinds 1 november 2016 geopend is. Verder is er een twintig kamers tellend boetiekhotel in Antigua (Guatemala). De Good Hospitality Group combineert een zakeninstinct met het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij, door locals op te leiden in de hospitality-branche en door samen te werken met lokale goede doelen.

De overige geselecteerde startups zijn:

MovingWorlds (VS & Colombia)

MovingWorlds bemiddelt tussen professionals die hun vaardigheden voor een goed doel willen inzetten en relevante projecten. Experteering, noemt de startup dat. MovingWorlds verzorgt ook een training ter voorbereiding op de uitzending, zodat de vrijwilliger echt een impact kan maken en zijn of haar kennis over kan dragen aan locals.

Authenticook (India)

Authenticook is een platform waar reizigers een maaltijd of kookcursus kunnen boeken bij lokale families in Mumbai, Goa, Pune, Kochi, Jaipur, Udaipur en Delhi. Locals brengen hun cultuur over en genereren inkomsten en de reiziger heeft een authentieke belevenis.

Backstreet Academy (Singapore en Zuidoost-Azië)

Backstreet Academy noemt zich een ‘peer-to-peer impact travel platform’. Het idee is om lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden die geen Engels spreken of toegang hebben tot technologie te helpen om reisbelevingen aan te bieden aan toeristen, waarbij hun cultuur en erfgoed centraal staat. Hiervoor heeft de startup de Bottom-of-Pyramid (BOP) technologie dat boekingen communiceert via sms’jes of een geautomatiseerde telefoongesprek waarbij een vertalingssysteem ervoor zorgt dat de reservering goed overkomt.

Visit.org (VS)

Visit.org biedt activiteiten aan die de lokale gemeenschap ondersteunen. In totaal zijn er zeshonderd reisbelevingen wereldwijd boekbaar. Organisaties met sociale impact worden zo minder afhankelijk van donaties. Visit.org heeft tweehonderd ambassadeurs die meehelpen met de selectie en presentatie van dergelijke instanties.

Awake (Colombia)

Awake is gericht op de bescherming van biodiversiteit door lokale gastheren en –vrouwen in de gelegenheid te stellen excursies aan te bieden op het platform. De startup helpt deze locals samen met de overheid, NGO’s en het bedrijfsleven bij het samenstellen van de reisbelevingen.

Seabin (opgericht in Australië & hoofdkantoor in Spanje)

De Seabin is een automatische vuilnisbak ontworpen voor havens, die 24 uur per dag ronddrijvende troep, afval en olie verzamelt. Het zuigt water op van de oppervlakte en filters daar de rotzooi uit. Het water wordt vervolgens teruggepompt. De Seabin kan op alternatieve energiebronnen werken, zoals wind-, golf- of zonne-energie.

MEJDI Tours (Israël & Palestina)

MEJDI wil sociaal bewustzijn aanbrengen in massatoerisme. Het biedt rondreizen aan waarbij verschillende religieuze, politieke en culturele aan de orde komen. Zo worden groepen in Israël en Palestina begeleid door een Israëlische en een Palestijnse gids. In Noord-Ierland worden een katholieke en protestantse reisleider ingezet.

Desolenator (VK)

Desolenator is een technologie voor het omzetten van elke soort water in drinkwater met gebruik van zonne-energie. Het maakt niet uit of het om zeewater gaat of vervuild zoet water. Elke unit produceert 20 liter per dag en het model is op te schalen, zodat het een hele gemeenschap van vers water kan voorzien.

Local Alike (Thailand)

Local Alike richt zich op duurzaam toerisme. Het bedrijf gaat partnerschappen aan met lokale gemeenschappen voor de ontwikkeling van duurzamen toeristische activiteiten, tours, et cetera. Inmiddels zijn zeventig gemeenschappen in Thailand aangesloten en gaat Local Alike uitbreiden naar Vietnam en India.