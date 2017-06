Metro Group steekt miljoenen in betaalapp

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Metro Group participeert in een investeringsronde van twaalf miljoen dollar in de Britse start-up YoYo Wallet. De moeder van MediaMarkt wil de betaalapp helpen bij zijn Europese expansie in de retail.

Het bedrijf uit Londen maakt bekend dat naast Metro Group ook Woodford Investment Management en Touchstone Innovations deelnemen in de tweede grote investeringsronde voor het vier jaar oude bedrijf.

YoYo Wallet is populair in Engeland en Ierland waar het op universiteitsterreinen en in koffieshops veel wordt gebruikt om kleine, snelle aankopen af te reken. Wanneer een gebruiker betaal, spaart hij automatisch punten die hij later elders kan inwisselen. YoYo claimt dat het vierhonderdduizend gebruikers heeft en op 1.700 locaties wordt geaccepteerd.

Retailers profiteren van de app omdat ze gedetailleerde statistieken ontvangen over klanten en hun winkelgedrag. Ook kan het worden gebuikt om mobiele reclamecampagnes te voeren.

Het is nog niet duidelijk hoe Metro Group gaat helpen om de app in de Europese retail te verspreiden.

Metro Group investeerde afgelopen jaren in verscheidene start-ups die het winkelen en betalen in de fysieke retail in de toekomst kan veranderen.

Foto: J Stimp (cc)