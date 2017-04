Minister Kamp bezoekt Hannover Messe

Redactie Emerce Nieuws -

Morgen bezoekt minister Kamp van Economische Zaken de Hannover Messe, een van de grootste industriële beurzen ter wereld. Kamp bekijkt innovaties van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Ook maakt Kamp de uitkomsten bekend van een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd naar de Nederlandse investeringsmogelijkheden in de Duitse digitale sector.

Met het rapport ‘Export opportunities for the Dutch ICT sector to Germany’ is in kaart gebracht welke exportkansen er zijn voor Nederlandse bedrijven als het gaat om bijvoorbeeld Internet of Things, big data, online beveiliging en softwarerobotica.

Na de presentatie van het rapport opent minister Kamp de finale van Meet the Industry Giants, een wedstrijd voor Nederlandse en Duitse start-ups waarbij ze zich presenteren aan grote investeerders en bedrijven. Ook heeft minister Kamp een ontmoeting met zijn Duitse ambtsgenoot Brigitte Zypries.

Met 140 deelnemende bedrijven en kennisinstellingen is Nederland dit jaar goed vertegenwoordigd op de Hannover Messe.

De beurs bestaat sinds 1947 en trekt elk jaar ruim 200.000 bezoekers uit meer dan negentig landen.