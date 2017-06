Musk breekt met Trump, techbedrijven boos

Elon Musk, directeur van Tesla, ruimtevaartbedrijf SpaceX en zonnepanelenbedrijf SolarCity, trekt zich terug als adviseur van president Trump nu deze uit het klimaatakkoord van Parijs stapt.

Daarmee verliest Trump een van zijn belangrijkste techadviseurs. Musk werd eerder dit jaar bekritiseerd voor zijn adviseursrol, maar hij wilde een positieve invloed wilde uitoefenen op het beleid van het Witte Huis.

De kans is groot dat de adviesraad van Trump nog verder uit elkaar valt. Ook Mary Barra van General Motors en Ginni Rometta van IBM maken daar deel van uit.

Tim Cook, de CEO van Apple, heeft geprobeerd Trump ervan te overtuigen dat het klimaatakkoord goed is voor de economie van het land. Grote techbedrijven als Salesforce, Microsoft, Intel, Google, Facebook en Adobe hadden Trump in een open brief opgeroepen om het klimaatakkoord te respecteren.

Het klimaatakkoord van Parijs werd in 2015 ondertekend door 195 landen. Het akkoord heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Techbedrijven investeren om die reden steeds vaker in duurzame energie voor hun datacenters.