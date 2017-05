Nieuw China fonds voor startups

Redactie Emerce Nieuws -

Durfkapitalist Silk Ventures uit Londen is een nieuw fonds begonnen voor Europese en Amerikaanse startups die in China handel willen drijven. Er is 500 miljoen dollar beschikbaar.

Silk, opgericht in 2015, wil hoofdzakelijk meer volwassen startups – scale-ups – aantrekken op het gebied van kunstmatige intelligentie, Internet of Things, fintech en robotica.

Een deel van het geld komt van de Chinese staat in de vorm van de Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) te Shenzhen.

Het is zeker niet het eerste Chinas fonds voor startups. Vorig jaar werd onder meer een fonds van 715 miljoen dollar aangekondigd door Cocoon Networks.