Nieuwe CEO voor Webtrekk

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Analyticsbedrijf Webtrekk stelt Wolf Lichtenstein aan als nieuwe algemeen directeur.

De Duitse onderneming, met activiteiten in Nederland, maakte gisteren bekend dat de leiding in handen van de oud topman van SAS Germany en, tot voor kort, partner bij McKinsey komt.

Lichtensteins missie is het customer intelligence platform steviger op de internationale markt te positioneren. Hij neemt de taken over van oprichter Christian Sauer.

Gebruikers van het dertien jaar oude systeem vinden er een concurrent in voor de analytics- en DMP-diensten van Adobe en Google. Webtrekk heeft kantoren in Berlijn, Milaan, Madrid, Amsterdam en Peking. Het bedrijf ontving in 2014 25 miljoen euro venture capital.

Foto: Jörg Schubert (cc)