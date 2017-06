Nieuwe investering VICE, wil abonnementen verkopen

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Private equity-partij TPG Investments verwerft voor 450 miljoen dollar een minderheidsbelang in VICE. Het bedrijf wordt daarmee gewaardeerd op 5,7 miljard dollar. CEO Shane Smith gaat met abonneediensten ontwikkelen met het nieuwe geld.

VICE trekt het nieuwe kapitaal primair aan om, zoals het zelf zegt, ‘de volgende generatie OTT- en DTC-aanbod te ontwikkelen, zijn transactionele mogelijkheden vorm te geven en het bereik van zijn iconische merken te vergroten’. Dat is jargon voor abonneediensten via meer kanalen dan alleen het internet.

Daarnaast wordt het geld van TPG (mediaportfolio) gebruikt om VICE Studios op te bouwen. Dat is een nieuwe tak die zich puur richt op – wat heet – scripted multiscreen programming. Jargon voor: niet zo rauw en ongeproduceerd als waar VICE bekend van is, maar keurig voorgeproduceerde formats en programma’s.

In de kern wil VICE blijven doen wat het doet, maar dan via meer kanalen in meer landen voor meer doelgroepen.

Investeerder Disney, zo merkt Bloomberg op, doet niet mee in deze investeringsronde.

TPG Investments heeft naast VICE ook belangen in de mediawereld in Uber, Airbnb, Spotify en Cirque du Soleil.

Foto: Techcrunch (cc)