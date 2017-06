NPO app alleen nog geschikt voor moderne Smart TV’s

Redactie Emerce Nieuws -

Aan de aanschaf van een Smart TV kleven steeds meer risico’s, zoals verouderde software. De NPO laat weten dat de volgende NPO app niet meer compatibel is met toestellen van voor 2014.

‘De ontwikkelingen van de NPO-app staan niet stil en we streven ernaar steeds meer functies beschikbaar te maken voor de Smart TV,’ schrijft de publieke omroep. ‘De software van oudere Smart TV’s kunnen deze ontwikkelingen echter niet aan, waardoor de NPO-app niet langer beschikbaar is op deze tv’s.’

Om alsnog de uitzendingen te kunnen bekijken, kunnen consumenten gebruikmaken van Chromecast of Airplay in combinatie met de NPO-app op tablet of telefoon.