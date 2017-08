Uw-rollator.nl opent eerste Experience Store in Den Bosch

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Ook aan rollators wordt online verdiend. Webwinkel Uw-rollator.nl, die zich graag profileert als ‘dé grootste rollator-specialist van Nederland’, heeft in Den Bosch een eerste Experience Store geopend, waar klanten de mogelijkheid hebben om meer dan 20 verschillende binnen en buiten rollators uit te proberen.

Ook worden klanten in de winkel persoonlijk geholpen en geadviseerd door specialisten om de ‘best passende keuze te maken’.

Uw-rollator.nl claimt marktleider te zijn geworden door zijn brede assortiment en zijn onderhoud- en reparatieservice aan huis. Directeur Rob de Bonth had eerst een e-commerce adviespraktijk, maar de rollatorhandel zorgde al snel voor voldoende omzet om zich daar volledig op te kunnen richten.

Sinds 2013 valt de rollator niet meer onder het basispakket van de zorgverzekeraars. Vanaf dat moment is de rollator vrije handel geworden. Tegen Emerce zegt De Bonth: “Wij waren zeker niet de eerste online verkoper, er zijn in het begin nogal wat cowboys geweest die rollators voor een tientje winst doorverkochten.”

De nieuwe Experience Store is gevestigd in de Oude Gruyter Fabriek te ’s-Hertogenbosch. De winkel levert er alle merken en modellen als Topro, Handicare, WheelzAhead, Trust care, Thuasne en Rehasense. Naast nieuwe modellen worden er ook tweedehandse en retour modellen aangeboden.

Als de ervaringen met de pilot store bevallen, worden er meer winkels geopend. De Bonth verwijst naar Fietswinkel.nl. “De fiets is een moeilijk product om online te verkopen, dat is de rollator ook. De combinatie met fysieke winkels is een logische stap.”