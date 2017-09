IFA: TPVision (Philips) stort zich op beeldverbetering online videodiensten

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

TPVision, merkhouder van Philips, heeft op de IFA in Berlijn nieuwe televisies gelanceerd die de beeldkwaliteit van videodiensten YouTube, Amazon en Netflix moeten verbeteren.

Het toont de grote veranderingen in de televisiewereld aan. Waar tv fabrikanten in het verleden al hun aandacht richtten op kabel en satelliet, lijkt nu breedbandinternet de belangrijkste beeldbron te zijn.

Een nieuwe door TPVision ontwikkelde beeldprocessor P5 levert veel betere resultaten dan de Perfect Pixel Ultra HD processor waarop Philips tot op heden leunde. Deze processor corrigeert onder meer scherpheid, beweging, kleur en contrast in een enkele processorslag.

Volgens de Belg Danny Tack, directeur strategie en planning van TPVision, leveren online diensten als Netflix en Amazon Video over het algemeen goede kwaliteit, maar toch is ook hier ruimte voor verbetering. “We rekenen YouTube tot de onderkant van het technische kunnen. Toch willen we kijkers de beste beeldkwaliteit kunnen bieden.”

En al helemaal omdat de televisies van Philips draaien op Android en apps hebben voor uiteenlopende videodiensten. Juist op grote schermen valt de kwaliteit van online video op.

TPVision bekijkt de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het nieuwe dynamisch metadata platform voor High Dynamic Range (HDR10+), een initiatief van 20th Century Fox, Panasonic Corporation en Samsung Electronics. Deze drie bedrijven willen HDR10+ in januari 2018 lanceren, zo maakten ze op IFA bekend.

HDR10+ moet op alle nieuwe generatie schermen een superieur beeld gaan leveren, doordat in elke scene helderheid, kleuren en contrasten automatisch worden geoptimaliseerd. Dit was niet mogelijk met de statische data van HDR, maar met HDR10+’s dynamische tone mapping wordt elke scene verbeterd. Dat is een aanpak die ook TPVision nastreeft.

Donderdag maakte het bedrijf trouwens ook bekend dat het zijn toestellen uitrust met Google Assistant. Daarmee kan hij bijvoorbeeld in Netflix naar films en. series zoeken. Hiervoor hoeft de gebruiker alleen maar in de microfoon van de afstandsbediening te praten. De Google Assistent wordt via een software update geleverd op alle modellen die in 2017 uitkomen.

Nieuw is ook een AmbiSmart app waarmee de lichteffecten van tv toestellen ingeregeld kunnen worden. Ambilight is al jaren aanwezig op premiummodellen van het bedrijf.