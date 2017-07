Battle Smart Lights: IKEA vs. Philips

Philips Lighting heeft sinds de introductie van Hue in 2012 een aantal jaar de markt van slimme verlichting mogen domineren. De introductie van IKEA’s Trådfri zou daar weleens verandering in kunnen brengen. Met scherpe prijzen en een eigen distributie- en verkoopkanaal. Maar evenaart dat systeem de Hue wat betreft connectiviteit en kwaliteit?

Ondanks dat de Trådfri en de Hue – gebruikmaken van dezelfde open standaard Zigbee Light Link reageert de IKEA lamp trager op commando’s van de afstandbediening. Uniek is wel dat een enkele Trådfri LED-lamp al met een remote is te gebruiken, en zonder de bijgeleverde verbindingshub. Het aanmaken van slimme functies is momenteel nog wel erg beperkt.

Koppelen

Wil je een Trådfi-lamp met de hub en de bijhorende app verbinden, dan is het zaak dat je de afstandsbediening wel eerst weer ontkoppelt en vervolgens per lamp opnieuw instelt. Dit verliep in onze test niet altijd even vlekkeloos. Ook na koppeling weigerde een enkele lamp, terwijl de rest netjes ging dimmen.

Ervaring

De voorsprong die de Hue heeft is enorm. Er is zelfs al een tweede versie van het systeem op de markt. Het assortiment aan verschillende soorten lampen en controllers is ook een stuk groter. Evenals het kleurenspectrum (behalve de GU10-lampen die alleen wit weergeven). De prijs is echter wel aan de hoge kant.

Super smart

Onder de naam ‘Friends of Hue’ laat een verscheidenheid aan partners hun producten samenwerken met de Hue. Zo kun je via Apple Homekit gesproken opdrachten geven met Siri (‘Alle lichten uit!’), maar ook Google Home, Nest, Amazon Echo, IFTTT worden ondersteund. In combinatie met dynamische lichtstanden zijn de mogelijkheden oneindig.

Conclusie

Dat Trådfri een aantal beperkingen heeft, was op papier al duidelijk. Maar IKEA’s software is makkelijk op te waarderen en uit te breiden. Of het de beschikbare apps, partners en dynamische mogelijkheden van de Hue kan evenaren, valt te bezien. Voor extra kleuren zullen er in elk geval andere lampen ontworpen moeten worden. Het onthouden van de laatste lichtstand en gebruik zonder hub zijn zeker een pré, maar de flexibiliteit, mogelijkheden, open standaard en het prettige licht van de Hue zet de Trådfri nog even op de tweede plaats.

Specificaties:

Ikea Trådfi

Energie-efficiëncyklasse: A+

Nominale levensduur: 25.000 uur

Draadloze standaard: Zigbee Light Link

Aantal lampen per bridge: 10

App: iOS, Android

Prijs starterkit: 84,95 euro

Site: goo.gl/J8mZIX

Philips Hue

Energie-efficiëncyklasse: A+

Nominale levensduur: 15.000 uur

Draadloze standaard: Zigbee Light Link

Aantal lampen per bridge: 50

App: iOS, Android

Prijs starterkit: 74,95 euro

Site: meethue.com

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#159).