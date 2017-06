Philips introduceert indoor navigatie in supermarkt

Redactie Emerce Nieuws -

Philips gaat in het derde kwartaal van dit jaar bij een niet nader genoemde supermarkt een experiment uitvoeren met een nieuwe navigatie-app. Het wordt een vervolg op de Store Guide-app, die sinds kort in de MediaMarkt in Eindhoven wordt gebruikt.

Ook de nieuwe app maakt gebruik van het Philips Indoor positioning systeem, oftewel plaatsbepaling met LED-lampen. Daarmee is de locatie van klanten nauwkeurig vast te stellen. Via lichtmodulatie wordt er informatie verzonden. Klanten kunnen menusuggesties, kortingen of andere informatie ontvangen.

Bij de test zijn niet alleen enkele supermarkten betrokken, maar ook enkele merkfabrikanten, aldus Dirk Essing van Philips tegen de website shoppermarketingupdate. Essing wil nog geen namen noemen omdat zijn bedrijf als toeleverancier bij het project is betrokken.