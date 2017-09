Pokémon Go-evenement in Amstelveen half oktober

Redactie Emerce Nieuws -

Half oktober wordt in Amstelveen alsnog het eerder uitgestelde Pokémon Go-evenement gehouden. Organisator Niantic stelde in augustus al zijn evenementen in Europa uit omdat door de massale toestroom van spelers het mobiele netwerk bezweek. In Chicago kregen deelnemers hun geld terug.

Informatie over de toegangskaarten komt binnenkort beschikbaar via de Facebookpagina van het winkelcentrum Stadshart Amstelveen. Daar zal het evenement plaatsvinden. Deelnemen kan met een gratis ticket, dat op naam komt te staan en niet overdraagbaar is.

Tijdens het evenement krijgen deelnemers een medaille en kunnen ze jacht maken op zeldzame Pokémons.

In Duitsland, Frankrijk en Spanje vindt het zogenoemde Safari Zone-evenement plaats op 16 september. In Denemarken en Tsjechië op 7 oktober en in Zweden op 14 oktober.