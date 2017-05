Populier twittert over zijn gezondheid

Redactie Emerce Nieuws -

Wageningen University & Research claimt de primeur van de eerste Nederlandse Twitter boom. Een ruim dertig jaar oude populier twittert over hoe hij warme, droge dagen met watertekort ervaart en onder welke omstandigheden hij prima groeit.

De twitterende boom stuurt als @TreeWatchWUR berichten over hoeveel water er door zijn vaten stroomt en hoe hard hij groeit. Watertekort tijdens een periode met hete en droge dagen leidt tot ‘stress’ voor de boom en vertraagt de groei.

De tweets zijn bedoeld als gimmick om bewustzijn bij het publiek te creëren voor de interactie tussen bomen en hun omgeving. De verzamelde gegevens dienen voor het vergroten van kennis over fysiologische processen in bomen in relatie tot weersomstandigheden en implicaties van toekomstige klimaatverandering.

De boom in Wageningen is de vijfde twitterende boom in Europa. Naast de Nederlandse boom twitteren nog een eik, een esdoorn en een beuk in België en een grove den in Duitsland. Doel is om twitterende bomen te laten aansluiten bij al bestaande netwerken waarin onderzoek naar de groei, koolstofvastlegging en het watertransport in bomen wordt gedaan.