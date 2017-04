‘Productie iPhone 8 vertraagd’

Redactie Emerce Nieuws -

Apples volgende vlaggenschip zou wel eens veel later kunnen verschijnen dan gepland. De productie van de nieuwe iPhone 8 zou volgens goed ingelichte bronnen zijn vertraagd tot oktober. Het is nog maar de vraag of de smartphone op tijd klaar is voor de feestdagen.

Het bedrijf loopt tegen nogal wat uitdagingen aan. Het wordt de eerste iPhone met een OLED-scherm zonder schermranden en een thuisknop, en vooral de Touch ID-sensor zorgt naar verluidt voor problemen omdat die in het glas moet worden verwerkt.

Mogelijk zal Apple de iPhone 8 al wel kunnen demonstreren, maar zal het toestel niet meteen beschikbaar zijn, laat staan wereldwijd.

Wel komt er in september een iPhone 7s en iPhone 7s Plus, maar die krijgen hetzelfde uiterlijk als de huidige iPhone 7.

Het nieuws komt van KGI analist Ming-Chi Kuo, die zich doorgaans baseert op bronnen bij componentenleveranciers.