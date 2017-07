Razer via Hong Kong naar de beurs

Redactie Emerce Nieuws -

Hardwarefabrikant Razer uit Singapore, die zich met laptops en randapparatuur vooral richt op de gamingsector, gaat via Hong Kong naar de beurs.

In 2014 wilde het bedrijf al eens in de VS naar de beurs, maar de marktomstandigheden waren toen niet ideaal, en van uitstel kwam afstel.

Naar verluidt wil Razer 400 miljoen dollar ophalen. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 2 miljard dollar.

Razer draait sinds 2015 met verlies. Vorig jaar werd dat verlies met 59,7 miljoen dollar al verder vergroot op een omzet van 392 miljoen.

Vorig jaar nam Razer nog Nexbit Systems over, opgericht door oud-werknemers van Google, en fabrikant van de ‘cloudphone’ Robin.