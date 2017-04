‘De papieren krant sterft in 2035’

Redactie Emerce Nieuws -

Voor het 21ste jaar op rij daalde de oplage van de betaalde papieren krant in Nederland. In dit tempo verdwijnt binnen twintig jaar de papieren krant uit Nederland, voorspelt columnist Stephan Ockhuijsen bij RTL.

De laatste twintig jaar schommelt de daling van de oplage rond de 3 procent per jaar en er zijn volgens

Stephan Ockhuijsen bij RTL geen indicaties dat die trend zal keren. ‘Als we een rekenkundige truc uithalen en aan de grafiek van de oplage een trendlijn toevoegen en die door trekken naar de toekomst, is duidelijk dat de papieren krant voor 2035 ophoudt te bestaan in Nederland.’

Niet alle kranten zullen tegelijk verdwijnen. Trouw en Volkskrant lijken zich beter te handhaven dan de anderen. Zoals het er nu uitziet verdwijnen de papieren NRC en Telegraaf in resp.. 2024 en 2025.

De krant zal na die tijd nog voornamelijk digitaal geconsumeerd worden. Daarover doet Ockhuijsen geen nadere voorspellingen.