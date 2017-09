Samsung opent eerste Galaxy Studio in Amsterdam

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Samsung opent vandaag de eerste Galaxy Studio in Nederland. In Amsterdam worden de nieuwste producten en diensten van het bedrijf getoond, zoals de Note8 en de laatste wearables Gear Sport en Gear Fit2 Pro.

Eerder opende het bedrijf soortgelijke studio’s in Los Angeles, Las Vegas en New York. Nederland is na Spanje en Zweden het derde Europese land met een (tijdelijke) Galaxy Studio, al is die vergeleken met de Amerikaanse erg bescheiden.

‘In de Galaxy Studio ontdek je de mogelijkheden van het Galaxy-ecosysteem,’ zegt Samsung. ‘Zo game je in VR in 4D-stoelen die meebewegen, beleef je een sneeuwstorm in de 360°-globe en volg je op vrijdagmiddag een virtuele wijntour in de VRmibo waarbij de wijn écht te proeven is.’

Het is niet de eerste keer dat Samsung een tijdelijke showroom heeft in Amsterdam. In 2011 werd de 3D Brand Store in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam geopend. Toen lag de nadruk op 3D tv’s en 3D Blu-ray spelers. De belangstelling voor 3D tv viel echter flink tegen.

Eerder dit jaar nam Samsung een popup winkel op het CS in Utrecht in gebruik speciaal voor de komst van de Samsung Galaxy S8 en Samsung Galaxy S8+. Ook de Samsung Gear VR werd hier gedemonstreerd. Verder heeft Samsung diverse experience stores in de Media Markt.

De Galaxy Studio bevindt zich in het Arenapark, ter hoogte van de Johan Cruijff Arena en AFAS Live.

De Samsung Galaxy Studio opent om 12.00 uur zijn deuren. Daarna is de showroom waar niets gekocht kan worden drie maanden lang dagelijks geopend op zondag tot en met woensdag van 12.00 tot 20.00 uur en op donderdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur.