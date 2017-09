SAP koopt profielbeheerder Gigya

Redactie Emerce Nieuws -

De Duitse softwaregigant SAP neemt voor naar verluidt 350 miljoen dollar het Israëlische bedrijf Gigya over, dat gespecialiseerd is het beheer van klantprofielen.

Gigya beheert 1,3 miljard klantprofielen voor honderden sites. Het product zal voortaan worden geïntegreerd in de e-commerce oplossingen van het bedrijf.

Ooit begon het bedrijf met universele logins voor sites als Facebook. Nu is het portfolio sterk uitgebreid. Een van zijn klanten is KLM.

Gigya heeft een kantoor in Silicon Valley, maar R&D vindt plaats in Israel. In totaal werken 300 mensen voor het bedrijf. De overname wordt in het vierde kwartaal afgerond.