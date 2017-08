Segway lanceert slimme en lichtgewicht elektrische Steps

Redactie Emerce Nieuws -

Segway breidt haar consumentenlijn uit met de lancering van twee lichtgewicht Ninebot by Segway KickScooters die voor het eerst op IFA 2017 zijn te zien.

De KickScooters kunnen gebruikt worden in combinatie met een smartphone-app.

De ES1 KickScooter heeft een maximale snelheid van 20 km/u, met een bereik van circa 25 kilometer. De scooter beschikt ook over een LED display, Anti Blokkeer Systeem en cruise control.

Het ES2-model is vijf kilometer per uur sneller, ook met een maximumbereik van maximaal 25 km. De achterste schokdemping zorgt voor een comfortabele rit en de aanpasbare sfeer- en achterlichten zorgen ervoor dat de bestuurder in weinig licht goed zichtbaar is.

Beide KickScooters zijn ook uitgerust met een one-touch inklapsysteem. Ze kunnen gemakkelijk worden meegenomen in het openbaar vervoer of in de auto, waardoor een bestuurder handig en efficiënt naar werk kan rijden of gewoon een ritje kan maken voor eigen plezier.