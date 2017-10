SendCloud snelst groeiende technologiebedrijf van Nederland

Redactie Emerce Nieuws -

SendCloud voert de Deloitte Technology Fast 50 aan en mag zich dit jaar het snelst groeiende technologiebedrijf van Nederland noemen. De vijftig genomineerde technologiebedrijven kwamen gisteren bijeen voor een galadiner in het Werkspoorkathedraal in Utrecht. Bynder en VoIPGRID eindigden op de tweede en derde plaats.

SendCloud heeft een tool ontwikkeld waarmee webshops op een eenvoudige en goedkope manier bestellingen kunnen verwerken en versturen.

Gemiddeld hebben de Fast 50 bedrijven over de periode 2013 – 2016 een groeipercentage laten zien van 681 procent. Naast de sterk vertegenwoordigde softwarebedrijven komt ook de maakindustrie en nanotechnologie sterk opzetten, wat een diversiteit laat zien in de Nederlandse snelgroeiende tech bedrijven. S

Binnen de Technology Fast 50-genomineerden is nog een bedrijf in de prijzen gevallen. Zo won Meetingselect de Most Sustainable Grower Award, de prijs voor het bedrijf dat het langst aaneengesloten notering in de ranking staat. MeetingSelect biedt een online boekingstool voor vergaderruimtes.

Snelgroeiende bedrijven die jonger zijn dan vier jaar streden in de middag om de Rising Star Award. Camptoo werd door de onafhankelijke jury uitgeroepen tot ‘Rising Star 2017’. Camptoo is een huur- en verhuurplatform voor campers en caravans.

Datingplatform The Inner Circle wist de jury ervan te overtuigen dat hun propositie de markt het sterkst zou gaan beïnvloeden en werd uitgeroepen tot de Most Disruptive Innovator 2017.