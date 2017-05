Shell start proef met bezorgservice brandstoffen

Redactie Emerce Nieuws -

Shell start een nieuwe bezorgdienst voor brandstoffen. Via de Shell TapUp app kan men brandstof bestellen, waarna een elektrisch aangedreven voertuig de brandstof op de gewenste locatie komt afleveren.

‘De behoeften van onze klanten veranderen voortdurend en natuurlijk willen wij hen hierin zo goed mogelijk voorzien: kwaliteit en gemak staan hierbij centraal’, aldus Machteld de Haan, General Manager Shell Retail Benelux & France.

Shell TapUp start als een pilot in vier Rotterdamse wijken: Overschie, Hillegersberg Zuid, Park Zestienhoven en Terbregge. Automobilisten in deze wijken kunnen via de speciale app Shell FuelSave Euro 95 en Shell FuelSave Diesel bestellen. Daarnaast levert Shell TapUp brandstof aan medewerkers met kantoor in de Van Nelle fabriek.