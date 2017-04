Baas Facebook Duitsland naar Snapchat

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De eindverantwoordelijke voor de Duitstalige markt bij Facebook verlaat het bedrijf voor zijn nieuwe concurrent: Snapchat.

Marianne Bullwinkel maakte onlangs haar vertrek bij de profielensite bekend en laat nu optekenen wie haar nieuwe werkgever wordt. Waar Facebook twee jaar geleden al enigszins gevestigd was, is Snapchat zeker in het bedrijfsleven een vrij nieuwe verschijning.

De mediavrouw, eerder werkzaam bij IQ Media Marketing, Zenith en Initiative, schuift volgende maand in een nieuw kantoor. Snap Inc. heeft op dit moment namelijk nog geen zetel.

Net als in Nederland zal ook het team in Duitsland zich louter richten op verkoop, dus commerciële exploitatie van Sponsored Lenses, Sponsored Geofilters en reclameboodschappen in Stories. Een vrij beperkt pakket.