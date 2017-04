Instagram gaat over Snapchat heen in gebruik Stories

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Instagram is druk bezig Snapchat te evenaren en in te halen met features en, belangrijker, gebruikscijfers. Het dagelijks gebruik van Instagram Stories is gestegen tot boven de tweehonderd miljoen.

Instagram Stories ging in vijf maanden van 150 miljoen naar tweehonderd miljoen dagelijkse actieve gebruikers. Gisteren maakte de dochter van Facebook deze nieuwe cijfers bekend, in de marge van de aankondiging van nieuwe features.

Het is niet bekend hoe Instagram ‘dagelijks actief’ definieert. Dat getal kan verwijzen naar het aantal makers of naar makers en ontvangers samen. Het tweede getal is, in de poging om de concurrentie met creatief cijferen af te troeven, het waarschijnlijkst.

Op 10 mei aanstaande publiceert Snap zijn eerste financiële kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Dan worden ook de gebruikscijfers bekend. De meest recente melden dat Snapchat dagelijks 161 miljoen gebruikers heeft.

Facebook houdt momenteel de eerste internationale reclamecampagne, online en offline, om Instagram Stories te promoten.

Nieuwe features in Instagram Stories: