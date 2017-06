Snap koopt expert in locatie analytics

Redactie Emerce Nieuws -

Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft 200 miljoen dollar neergeteld voor Placed, een Amerikaanse expert op het gebied van locatie analytics.

Placed onderzoekt met name de relatie tussen online en offline marketing. Bijvoorbeeld welke impact Amazon heeft op fysieke retailers.

Het bedrijf is in 2011 opgericht en haalde enkele jaren terug 13,8 miljoen dollar financiering op bij onder meer Madrona Venture Group en Two Sigma Ventures. In 2014 volgde een nieuwe ronde van 10 miljoen.

De honderd werknemers blijven gewoon in Seattle, New York en Los Angeles zitten. CEO en medeoprichter David Shim blijft ook op zijn plek.