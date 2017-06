STER: ‘We moeten digitaal versnellen’

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

STER moet meer reclamegeld gaan binnenhalen via digitale platforms. Dat vertelde directeur Frank Volmer vandaag op het Media Jaarcongres in Hilversum.

Gemiddeld mag STER 200 miljoen euro bijdragen aan de mediabegroting, maar dat bedrag wordt ook dit jaar niet gehaald, zegt de van TMG afkomstige Volmer. “We komen in 2017 uit op zo’n 180 miljoen. De traditionele omroep staat onder druk, wij zullen digitaal moeten versnellen.”

Volmer werd vorig jaar speciaal aangetrokken om de digitale transformatie van STER gestalte te geven. Zo is het nog altijd de bedoeling om een advertenties via een geautomatiseerd platform te verkopen.

Volgens Volmer zijn er gesprekken gaande om gebruikersdata van omroepen met de STER te delen zodat digitaal meer relevante reclame kan worden aangeboden. De STER beschikt momenteel niet over dergelijke gegevens omdat ze door de omroepen zelf worden verzameld. “Delen is lastig, want er zitten ook juridische aspecten aan. Ook naar de privacy moet nog goed worden gekeken.”

Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om geld voor de publieke omroep binnen te halen. Zo zou de omroep content ook tegen betaling (dus reclamevrij) kunnen aanbieden, zoals nu al gebeurt via NPO Plus. Maar volgens Volmer wijst de praktijk uit dat consumenten toch kiezen voor de variant met reclame. “Je ziet het ook in de VS bij een online zender als Hulu, een concurrent van Netflix. Die biedt standaard drie abonnementsmodellen aan, maar het abonnement met reclame wordt toch het meest afgenomen. Consumenten vinden reclame geen bezwaar zolang die reclame relevant is.”

