Sterke cijfers voor e-commerce platform Shopify

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

E-commerce cloudplatform Shopify rapporteert sterke cijfers. De omzet over het tweede kwartaal groeide 75 procent naar 151 miljoen dollar, en ook de brutowinst ging flink omhoog.

De ruim 500.000 abonnementen waren goed voor 71,6 miljoen dollar. De groei van het aantal gebruikers bedroeg 74 procent sinds 2012.

Via het platform werd tot nu toe voor 40 miljard dollar handel gedreven. In het afgelopen jaar hebben zelfs 131 miljoen consumenten via Shopify gekocht. Hoogtepunt was Black Friday met een omzet van 100.000 dollar per minuut.

De grootste groei zit niet eens in Noord Amerika, maar in Azië, Zuid Amerika en verrassend Afrika.

CFO Russ Jones gaat dit jaar met pensioen zodra een vervanger is gevonden.