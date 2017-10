Tegenvallende resultaten voor Randstad dochter Monster

Redactie Emerce Nieuws -

Het gaat nog altijd niet goed met banensite Monster. Moeder Ranstad meldt dat de verkoopgroei in het derde kwartaal 16 procent is gedaald, net als in het tweede kwartaal.

De bedrijfsresultaten van Monster gingen ook achteruit, met 1,3 procent, volgens Randstad als gevolg van investeringen in zijn digitale strategie (pdf).

Randstad was begin dit jaar nog optimistisch. De overname van Monster, in Nederland vooral bekend als Monsterboard, kan Randstad 23 miljoen euro aan synergie opleveren.

Randstad betaalde ‘slechts’ 429 miljoen dollar voor het Amerikaanse bedrijf. Ooit stond de koers van het aandeel Monster op 91 dollar, maar aandeelhouders moesten genoegen nemen met 3,40 dollar.