Tele2 moet abonnementsgeld vaste telefonie fors verhogen

Redactie Emerce Nieuws -

Klanten die vaste telefonie afnemen bij Tele2 moeten per 1 oktober fors meer gaan betalen. In sommige gevallen, meldt De Telegraaf, wordt het abonnementsgeld met 83 procent verhoogd.

Tele2 betrad de Nederlandse markt ooit met vaste telefonie via het netwerk van KPN, maar het aantal klanten met alleen vaste telefonie is in een jaar tijd met 50 procent gedaald. De kosten per klant om de dienst te onderhouden nemen toe en die moeten worden doorberekend.

Het Zweedse bedrijf hoopt uiteraard dat klanten overstappen naar breedband internet met VoIP telefonie, maar dat product loopt al jaren slecht en het aantal abonnees blijft dalen.

Tele2 heeft nog 38.000 vaste bellers, vermoedelijk veel ouderen die mogelijk geen interesse in breedband hebben.