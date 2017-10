Ook Tesco ziet toekomst zonder kassa’s

Redactie Emerce Nieuws -

De Britse upermarkt Tesco denkt er over om zijn kassa’s in de toekomst te schrappen. Het experimenteert met een contactloos betaalsysteem vergelijkbaar met Amazon Go.

Amazon Go is een supermarkt zonder kassa’s. Betalen doe je met de Amazon Go app. Die app hoef je alleen maar te gebruiken als je binnenkomt, daarna kan hij in zak of tas blijven zitten. Via computervisie en kunstmatige intelligentie ‘ziet’ de winkel wat je meeneemt en zelfs welke artikelen je na inspectie weer op het schap legt.

Amazon Go is nog altijd alleen toegankelijk voor werknemers van de retailer, maar zou dit jaar worden opengesteld voor het algemene publiek.

Tesco CEO Dave Lewis zegt dat zijn supermarkt ook naar dergelijke mogelijkheden kijkt, maar hij wil er pas over praten als het echt klaar is. Waar Tesco experimenteert is dan ook niet bekend.