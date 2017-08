Tor browser 17,5 miljoen keer gedownload in 2017

Redactie Emerce Nieuws -

De Tor Browser is dit jaar 17,5 miljoen keer gedownload, tegen 16,1 miljoen keer in 2016. Die groei heeft ongetwijfeld te maken met de populariteit van het dark web.

De Tor Browser, een variant van de Firefox browser, schermt gebruikersgegevens af, zoals een IP adres, en is daarmee ideaal voor anonieme aankopen op het net. Via de Tor Browser hebben gebruikers toegang tot een afgeschermd deel van het internet, waar ze bijvoorbeeld drugs kunnen bestellen.

De browser wordt ook gebruikt om internetcensuur te omzeilen.

Ook de beruchte neonazisite The Daily Stormer is inmiddels verhuisd naar het dark web omdat ze nergens meer gehost konden worden. Het Tor Project is daar niet blij mee, maar zegt dat ze de site niet willen verwijderen.