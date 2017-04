TravelBird zet Artificial Intelligence in voor klantcontact

Redactie Emerce Nieuws -

TravelBird zet sinds kort kunstmatige intelligentie in bij de klantenservice. Volgens de Amsterdamse reisorganisatie krijgen medewerkers hierdoor hun handen vrij om ingewikkelde cases af te handelen.

TravelBird werkt samen met DigitalGenius voor deze toepassing van Artificial Intelligence (AI). De technologie van DigitalGenius kan repetitieve taken volbrengen, zoals tagging en het beantwoorden van veelgestelde vragen. Op deze manier leert het systeem antwoorden te voorspellen op basis van historische gegevens. Om de vooruitgang te meten zal een analysetool het aantal voorspellingen en het percentage van de nauwkeurigheid van AI-modellen meten.

TravelBird ontvangt elk jaar 900.000 inkomende vragen van reizigers, die vervolgens beantwoord worden in elf landen per e-mail, telefoon, sociale media en SMS. TravelBird verwacht dat de implementatie van de nieuwe technologie zal leiden tot een schaalbare klantenservice en een hogere kwaliteit en productiviteit. Doordat medewerkers zich zullen toeleggen op ingewikkeldere vragen en taken, denkt TravelBird bovendien dat zij een positievere werkervaring zullen hebben.

KLM werkt ook samen met DigitalGenius voor het inzetten van AI bij het beantwoorden van klantvragen op social media.