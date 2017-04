Verbod dreigt voor mediaspelers met illegale streams

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Mediaspelers waarop illegale films worden afgespeeld kunnen door een Nederlandse rechter verboden worden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag bepaald in een rechtszaak tussen Stichting BREIN en de verkoper van de Filmspeler.

Tot nu toe was niet duidelijk of de mediaspelers inbreuk maakten op het auteursrecht. Strikt genomen bieden deze kastjes geen streams aan, de consument moet deze content zelf opzoeken.

Juist omdat de add-ons vooraf staan geïnstalleerd, is het volgens het Hof wel degelijk de bedoeling van de aanbieders om illegale content te bekijken.

In het persbericht staat: ‘Het Hof oordeelt dat de handelingen bestaande in de tijdelijke reproductie, op deze mediaspeler, van een auteursrechtelijk beschermd werk, die is verkregen bij het streamen van een website van een derde waarop dit werk zonder toestemming van de houder van het auteursrecht wordt aangeboden, niet van het reproductierecht zijn uitgezonderd.’

Van een verkoopverbod is echter nog geen sprake. Dat moet opnieuw worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. Maar die sluit zich vaak wel aan bij het oordeel van het Europees Hof.

Het ging toch al niet goed met de aanbieders van mediaspelers. De verkoop van mediaspelers door Nonstopplayer.nl en Connexplay.com is recentelijk gestopt. De Consumentenbond en diverse consumentenprogramma’s ontvingen in korte tijd honderden klachten van consumenten die de spelers hadden gekocht en betaald, maar niet geleverd kregen.

Sisow, het bedrijf dat de betalingen via iDeal voor Nonstopplayer.nl en Connexplay.com verzorgde, heeft de betaalmogelijkheden voor deze sites stopgezet.

Het bedrijf zegt gesommeerd te zijn de verkoop te staken. Consumenten die al een apparaat hebben gekocht en ontvangen kunnen het product retourneren.