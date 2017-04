‘Wal-Mart koopt moderetailer Bonobos’

Redactie Emerce Nieuws -

Warenhuis Wal-Mart is van plan om online retailer Bonobos over te nemen. Een van de investeerders van Bonobos is Wal-Mart rivaal Nordstrom.

Wat het Amerikaanse warenhuis gaat betalen voor de retailer is niet bekend. Bonobos zet jaarlijks 100 tot 150 miljoen dollar om en was in 2014 op papier zo’n 300 miljoen waard.

Bonobos werd tien jaar geleden opgericht door CEO Andy Dunn en Brian Spaly en richt zich uitsluitend op mannenkleding, waaronder pakken en ondergoed. Aanvankelijk werden die via warenhuis Nordstrom verkocht. Bonobos heeft inmiddels dertig eigen winkels, die het liever afficheert als showroom.

Het zou de vierde acquisitie worden van Wal-Mart binnen een jaar. In januari kocht Wal-Mart ShoeBoy.com voor 70 miljoen dollar, in februari volgde Moosejaw voor 51 miljoen. Vorig jaar werd voor een onbekend bedrag ModCloth ingelijfd. De grootste overname was die van Jet.com vorig jaar.