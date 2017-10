Zamro opent industriële webshop in Oostenrijk

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De industriële pureplay webwinkel Zamro opent zijn derde buitenlandse online filiaal, in Oostenrijk. Er staan er meer op de agenda in de komende jaren om een deel van de koek van 125 miljard euro naar Nederland te brengen.

“Een groot deel van het bruto nationaal product komt uit industrie en het aantal MKB-bedrijven is in Oostenrijk groter dan in Nederland”, licht directeur Floris Jan Cuypers toe. Hij richtte Zamro vorig jaar op met compagnon Eric Croon.

Zamro verkoopt aan technische MKB-bedrijven. “Een soort Zalando voor de technische professional. We verkopen machineonderdelen en gereedschappen en zijn als technische groothandel open voor iedereen. Geen papieren catalogi, geen persoonlijke prijsopgave.” Anders dan de mark gewend is maar, volgens de ondernemers onherroepelijk de toekomst. “Tweederde van hen oriënteert zich al online.”

Pureplay e-commerce op de B2B-markt is in Amerika niet vreemd meer en is ook in Europa bezig met een opmars. Amazon heeft zijn B2B-activiteiten bijvoorbeeld al gelanceerd in Duitsland, een markt waar Zamro ook actief is. De stap naar het zuiden was dus makkelijk gezet.

Het Oostenrijkse filiaal gaat nog voor het einde van het jaar open. Het zal worden bediend vanuit het distributiecentrum in Oldenzaal. Zamro komt voort uit ERIKS. Die treedt op als dropshippartner.

In totaal bediende Zamro afgelopen jaar 35.000 klanten. Twintig procent van de orders komt van terugkerende klanten. “Wij bieden gemak en hele goede aankoopbegeleiding. We zorgen er via welk kanaal je maar wilt voor dat je datgene koopt wat je nodig hebt. Dat is nodig omdat dit een wereld is met heel veel verschillende technische specificaties.”

Foto: Franck Michel (cc)