Zenders Discovery weg bij Delta en CanalDigitaal

De Zeeuwse kabelmaatschappij Delta en M7 Group, eigenaar van CanalDigitaal en Online, gaan stoppen met het doorgeven van de zenders van Discovery Networks, zoals Animal Planet, Discovery, Eurosport en TLC.

Omdat Disovery meer geld heeft neergelegd voor de rechten van onder meer de Italiaanse Serie A en de Olympische Spelen, worden de tarieven voor de diverse zenders verhoogd. Verdubbeld zelfs, zeggen Delta en M7. KPN en Ziggo blijven de zenders (voorlopig) wel doorgeven.

‘Wij weigeren onze Zeeuwse kijkers vele miljoenen extra te laten betalen voor hetzelfde product, omdat we dit niet fair vinden naar jullie als kijkers,’ zegt Delta in een reactie. ‘Discovery heeft geëist dat we de zenders per 5 mei op zwart zetten. Wij blijven open staan voor gesprekken met Discovery Networks. Wanneer we de zenders weer voor een redelijk en marktconform tarief mogen uitzenden voegen we ze uiteraard graag weer toe aan ons zenderpakket.’

De kwestie herinnert aan het conflict dat verschillende kabelaars en internetaanbieders vorig jaar hadden met FOX Sports. De onderhandelingen liepen toen vast, waarna er alsnog nieuwe afspraken zijn gemaakt.