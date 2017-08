Zoomin.TV opent kantoor in Singapore, gaat produceren voor Facebook

Redactie Emerce Nieuws -

Het Amsterdamse digitale mediabedrijf Zoomin.TV groeit snel in Azië en opent nu ook een kantoor in Singapore.

Zoomin.TV is nu een jaar actief in Azië. Naast het kantoor in Beijing met inmiddels acht mensen heeft Zoomin.TV nu ook een kantoor geopend in Singapore om vanuit daar de regio Zuidoost Azië regio verder te ontwikkelen.

Een nieuwe contentdeal geeft het bedrijf sinds kort toegang tot de meer dan anderhalf miljard actieve gebruikers op de platforms van het Chinese Tencent (bekend van WeChat). Tencent omarmt content waarmee de generatie Z (de jongeren die géén lineaire televisie kijken) naar het Chinese platform wordt gehaald.

Zoomin.TV is ook een samenwerking aangegaan met Facebook voor de lancering van hun nieuwe videohub ‘Watch’. Zoomin.TV gaat seriële content aanleveren voor de `Shows’ pagina’s van Watch, die het jongere publiek wil inspireren om veranderingen te bewerkstelligen.

Daaronder #WomenWarriors, een serie van LocalHeroes over opvallende vrouwen die ergens op de wereld ‘het verschil maken’.