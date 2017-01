3,2 miljoen vinylplaten verkocht in Engeland in 2016

Redactie Emerce Nieuws -

In Engeland zijn afgelopen jaar 3,2 miljoen vinylplaten verkocht, 53 procent meer dan een jaar geleden. David Bowies Blackstar was de best verkochte vinylplaat.

Andere toppers waren Purple Rain van Prince en Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1. Cd verkopen daalden 10 procent en downloads zelfs 30 procent.

De omzet kwam vooral van streaming. Er werden 45 miljard streams verwerkt, 68 procent meer dan een jaar terug. In december werd met 1 miljard streams een weekrecord gebroken.