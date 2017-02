ACM verlaagt boetes twee webwinkels

Redactie Emerce Nieuws -

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de boetes voor twee webwinkels verlaagd. Dit is gebeurd nadat bezwaar was aangetekend tegen de boetebesluiten. De boetes bedroegen aanvankelijk 50.000 euro voor beide webwinkels.

In de bezwaarprocedure is de financiële situatie voor het eerst volledig toegelicht en met documenten onderbouwd. Omdat hieruit bleek dat de opgelegde boetes hun draagkracht ver te boven gingen, heeft de ACM de boete voor Hipvoordeheb verlaagd naar 5.000 euro. De boete Kiesdejuistesportbh is verlaagd naar 10.000 euro.

ACM heeft de webwinkels beboet omdat zij op hun website consumenten onvoldoende informeerden over de rechten die gelden als zij binnen de bedenktijd van hun aankoop willen afzien.